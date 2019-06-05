شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مغربي: إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشفت تقرير مغربي عن اقتراب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد المغربي والتي توقفت في حدود الدقيقة 60.
وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن الكاف في طريقه لمطالبة الترجي التونسي باسترجاع الميداليات وكأس دوري الأبطال وذلك من خلال إعلان رسمي عقب نهاية الاجتماع الطارئ الذي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس.
وأضافت الجريدة المغربية أن لجنة الطوارئ ستقوم بوقف الإثيوبي بكاري جاساما حكم المباراة ومساعده بعد عدم احتسابهما هدف وليد الكرتي لاعب الوداد بداعي التسلل.
وأتمت: «الكاف في طريقه لإعادة نهائي عصبة الأبطال وتوقيف رئيس الترجي التونسي بالنظر للتهديدات التي كان قد وجهها لرئيس الكاف أحمد أحمد ثم إنزال عقوبات على الترجي التونسي».
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