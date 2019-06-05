شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يوجه صفعة مدوية لـ«نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فجرت صحيفة «آس» الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، وكشفت عن رفض نادى ريال مدريد الإسبانى التعاقد مع نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، خاصة بعد التقارير التى انتشرت أخيرًا بشأن اتهامه باغتصاب عارضة الأزياء البرازيلية.

وعنونت الصحيفة فى غلافها: «ريال مدريد يبتعد عن نيمار»، مشيرة إلى أن إدارة الميرنجى فضلت الابتعاد عن الصفقة بسبب المشاكل التى أثيرت حول نجم السامبا البرازيلى فى الفترة الأخيرة.

وكان نيمار قد نشر مقطع فيديو، على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» للرد على اتهامات بالاغتصاب، مؤكدا أنه وقع فى فخ نصب له، كما نشر الرسائل الحميمية المتبادلة مع الشابة بما فيها الصور العارية التى استلمها منها.

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من جانبه، أكد المحامى المختص فى القانون الجزائى، ليوناردو بانتالياو، لوكالة فرانس برس أن «نيمار يواجه عقوبة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات»، مشيرا إلى أنه قد يستفيد من تفسير القانون الذى يأخذ بالاعتبار الدوافع التى أدت إلى القيام بهذا العمل.

وأوضح: «هذا النوع من السلوك لا يعتبر جريمة إلاَ إذا كان هناك تصميم مقصود بعرض حميمية الضحية. هذه الحالة لا تنطبق على نيمار الذى قام بهذا العمل لكى يدافع عن نفسه ضد اتهامه بالاغتصاب».

من جهة أخرى، أكدت صحيفة «آس» الإسبانية، أن مسؤولى ريال مدريد أصبحوا على أعتاب الإعلان عن التعاقد مع فيرلاند ميندى، ظهير أيسر فريق ليون الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يضع الرتوش النهائية فى صفقة الحصول على خدمات ميندى ويتبقى فقط الوصول إلى اتفاق نهائى على مبلغ الصفقة، حيث يريد ليون 60 مليون يورو، ومن المقرر أن تنتهى الصفقة عند مبلغ 55 مليون يورو، حيث من المنتظر أن يكون التعاقد لمدة 6 سنوات حتى عام 2025.

فى نفس السياق، أصبح ريال مدريد قريبا من التعاقد مع الدولى البلجيكى إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسى الإنجليزى، خلال هذا الأسبوع، مقابل 120 مليون يورو.