إعادة مباراة الترجى التونسى والوداد المغربى فى نهائى أبطال أفريقيا

أكدت العديد من المصادر من داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" أن الاتحاد قرر إعادة مباراة الترجى التونسى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الذهاب أحداث مؤسفة بعد أن الغى حكم المباراة بكاري جاساما هدف صحيح لفريق الوداد المغربي، دون العودة الى تقنية الفار التي اكتشف المتابعين وجود عطل فني بها، وخرج على إثرها الفريق المغربي دون أن يستكمل اللقاء وتم إحتساب الترجي التونسي فائزاً.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد للمباراة خلال الساعات القليلة القادمة في إجتماع اللجنة التنفيذة للاتحاد الإفريقي .