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كونتي يبدأ عهده مع إنتر بطلب من ريال مدريد

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، بدأ عمله مع النيراتزوري بطلب الحصول على خدمات أحد نجوم .

ووفقًا لبرنامج "التشرينجيتو" الإسباني، فإن كونتي طلب من إدارة إنتر ميلان ضم النجم الويلزي جاريث بيل، لا سيما أن الأخير مرشح بقوة لمغادرة "سانتياجو برنابيو" في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتولى كونتي مهمة قيادة إنتر ميلان بعد انتهاء مباريات الفريق في موسم 2018 - 2019، خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي الذي قاد النيراتزوري لاحتلال المركز الرابع بجدول ترتيب ، والتأهل للمشاركة في بطولة بالموسم المقبل.

وتتسم علاقة بيل بالفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بالتوتر الشديد، لدرجة أن بعض التقارير أكدت أن زيزو ينوي إرسال النجم الويلزي للتدرب مع فريق الشباب، إذا رفض مغادرة الميرنجي خلال الميركاتو الصيفي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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