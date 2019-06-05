كونتي يبدأ عهده مع إنتر بطلب من ريال مدريد

ووفقًا لبرنامج "التشرينجيتو" الإسباني، فإن كونتي طلب من إدارة إنتر ميلان ضم النجم الويلزي جاريث بيل، لا سيما أن الأخير مرشح بقوة لمغادرة "سانتياجو برنابيو" في الميركاتو الصيفي المقبل.وتولى كونتي مهمة قيادة إنتر ميلان بعد انتهاء مباريات الفريق في موسم 2018 - 2019، خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي الذي قاد النيراتزوري لاحتلال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، والتأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.
وتتسم علاقة بيل بالفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بالتوتر الشديد، لدرجة أن بعض التقارير أكدت أن زيزو ينوي إرسال النجم الويلزي للتدرب مع فريق الشباب، إذا رفض مغادرة الميرنجي خلال الميركاتو الصيفي.
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