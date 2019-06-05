الجعواني: نهضة بركان خاض موسمًا شاقًا

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وقال الجعواني في تصريحات ل: "كنت أتمنى إنهاء الموسم بعد نهائي الكونفيدرالية، لأنه كان من الصعب أن نخرج اللاعبين من تأثير خسارة الكأس، وكان علينا أن نقوم بعمل كبير من أجل تجهيزهم لمباراة الفتح".
وأوضح أن فريقه خاض موسمًا شاقًا، ولعب على 3 واجهات، مشيرًا إلى أنه يكفي ذكر المنافسة الإفريقية لمعرفة صعوبة الموسم، والمباريات الصعبة.
وبخصوص مباراة الفتح التي انتهت بالتعادل في الدوري "لعبنا نحن والفتح بدون ضغط بهذه المواجهة، وحاول كل طرف تقديم مستوى جيدًا، أعتقد أن التعادل السلبي، يبقى نتيجة منصفة للفريقين".
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