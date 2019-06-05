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جدة - عمرو شويل محمد الننى للمصريين: Happy Eid

هنأ الدولي المصري محمد الننى لاعب وسط أرسنال المصريين بحلول عيد الفطر المباراة من الساحل الشمالى حيث يقيم هناك حاليًا لقضاء أجازة نهائية الموسم قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيرى غدًا ببرج العرب بحضور اللاعبين استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام بمصر.

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وقال الننى عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " Happy Eid . كل سنة وكل الناس طيبة ومبسوطة.. عيد سعيد عليكم".