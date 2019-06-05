الزمالك يحذر لاعبيه من كثرة تناول الكحك والبسكوت...

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جدة - عمرو شويل حذر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، لاعبى الفريق الأول من كثرة تناول كح; و بسكوت عيد الفطر المبارك خلال الإجازة، لعدl زيادة أوزانهم .
وشدد الجهاز الفنى للفارس الأبيض على لاعبيه، بضرورة الحفاظ على أوزانهم وعدم الإفراط فى تناول الكحك والبسكوت، وجميع الأكلات التى قد تؤثر بالسلب على أوزانهم.
وكان خالد جلال قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 10 أيام في فترة توقف الدوري حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.
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