شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى يحسم قراره بالبقاء أو الرحيل عن رئاسة الاتحاد عقب العيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه سيقرر بقائه أو الرحيل عن رئاسة القلعة الخضراء بعد أجازة عيد الفطر المبارك.
مؤكداً أنه يدرس موقفه من الاستمرار او الرحيل خلال الفترة الحالية ، خاصة بعد الهجوم الشديد من جبهة المعارضة داخل النادي .
وكان عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية قد أعلنوا رفضهم استقالة مصيلحى للدور الكبير والبارز الذى قدمه لمقر النادى فى الشاطبى وسموحه والطفرة الانشائية التى يشهدها النادى موخراً.
وقد ضمن الاتحاد السكندري البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز علي سموحة في الجولة الأخيرة عقب تأزم موقف الفريق عقب الخسارة من طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة مما دفع حلمي طولان عن الرحيل من زعيم الثغر والتعاقد مع طلعت يوسف لقيادة الفريق فنياً في مباراة سموحة.
يذكر أن، رئيس الاتحاد السكندري قد قرر خصم ما يعادل قيمته 10 % من قيمة عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم نظراً لسوء الأداء و النتائج غير الجيدة التى شهدها الفريق خلال مباريات الدور الثانى بمسابقة الدورى العام.
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