شكرا لقرائتكم 500 ألف دولار مين يزود.. كوتوكو يفتح المزاد على الصاروخ البوركينابى أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشانتى كوتوكو يفتح المزاد على مهاجمه بين الأهلى وأورلاندو وزيسكو يواجه النادي الأهلى منافسة شرسة لضم مهاجم افريقي متميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتى يسعى من خلالها لتدعيم صفوف الفريق بحثًا عن اللقب الأفريقي الضائع منذ سنوات. اشتعلت صفقة اللاعب البوركينابى يعقوب محمد نجم فريق أشانتى كوتوكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد دخول طرفين جديدين فى المفاوضات مع هداف الفريق. Advertisements ودخل اللاعب الذى أكدت تقارير صحفية غانية فى مارس الماضى اهتمام الأهلى به فى حسابات ناديى أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى وزيسكو الزامبي. وكشفت تقارير صحفية عن ناديه فتح المزاد على اللاعب الذى سبق وإن حددت إدارة النادي انتقاله مقابل نصف مليون دولار فى منتصف الموسم قبل أن يتوهج اللاعب مجددًا خاصة فى ظل الرغبة الشديدة من أكثر نادي التعاقد مع اللاعب البوركينابى.

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