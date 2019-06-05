شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يطلب ضم أحمد عادل عبد المنعم من المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، عرضًا من الاتحاد السكندرى لضم الحارس احمد عادل عبد المنعم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
و حقق أحمد عادل عبد المنعم هذا الموسم، رقمًا مميزًا حيث حافظ على نظافة شباكه فى 11 مبارة خلال 30 مباراة .
ويتبقى لحارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم موسم واحد فقط مع الفريق الفيومى بالتعاقد الذى قام بينهم .
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