الخليج 365 ينشر تفاصيل الأجندة الحمراء للنادى الأهلى.. تشكيل بـ3 بطولات...

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جدة - عمرو شويل على قدم وساق تسير استعدادات مسئولى النادى الأهلى للخروج من الميركاتو الصيفى بأفضل تشكيل لاعبين يدعم صفوف الأحمر خلال الموسم المقبل. وفى ظل تلك السياسة استقرت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى على تشكيل كامل من اللاعبين المستهدف التعاقد معهم، والبدلاء فى الخطة "B"، حال فشل أى من صفقات الأولوية. وتضم قائمة اللاعبين الذين يسعي النادى الأهلى لضمهم في الصيف القادم، وفق القائمة التى اطلع عليها محمود الخطيب رئيس النادى.. اللاعبون والبدائل هم:

أحمد حجازى ومحمود متولي، وباهر محمدي أو أحمد سامي أو على غزال فى خط الدفاع. Advertisements أما في الوسط المدافع، فيرغب النادى الأهلى فى استعارة محمد الننى، وفرانك كوم "دفندر الترجى" أو محمود حمادة وإسلام صالح ومحمد مجلى. ويسعى مسئولو الأهلى إلى استعارة أحمد المحمدى أو عمر النمساوى ظهير أيمن نهضة بركان. وفى خط الوسط المهاجم حدد الأهلى 3 أسماء للتعاقد مع أحدهم وهم كريم بامبو وإسلام جابر وإسلام عيسى. وفى خط الهجوم لابا كودجو وكريم عريبي أو إيفونا وطاهر طاهر وإمام عاشور.

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