شكرا لقرائتكم ميدو جابر على رادار المصرى خلال الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود حمدى حارس فريق مصر المقاصة و ميدو جابر لاعب الفريق، حسابات إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، ومطالبة ادارة النادى للتعاقد معهم لدعم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة . يذكر أن إيهاب جلال طلب التعاقد مع ثلاثى الأهلى إسلام محارب وباسم على وأحمد الشيخ.

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