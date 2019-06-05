شكرا لقرائتكم الأردني عامر شفيع يجدد تعاقده مع الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء عن تجديد عقد الدولي الأردني عامر شفيع، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لمدة سنة قابلة للتجديد.
وقال الفيحاء في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأربعاء: جاء التجديد بعد المستويات المميزة التي قدمها شفيع عقب انضمامه إلى الفيحاء في منتصف الموسم المنصرم من نادي شباب الأردن.
وأضاف البيان: يمتلك شفيع سجلا حافلا بالإنجازات على مستوى المنتخب الأردني وكذلك الأندية التي سبق له تمثيلها، أبرزها تحقيقه الدوري الأردني للمحترفين "5 مواسم" وكأس الأردن "4 مواسم" ودرع الاتحاد الأردني "3 مواسم" وكأس السوبر الأردني "5 مواسم".
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