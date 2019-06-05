مدرب أوغندا: خطة إيقاف خطورة محمد صلاح "في جيبي"

كتب يسري غازي
سلطت تقارير إعلامية، الضوء على تصريحات مدرب المنتخب الأوغندي الفرنسي سيباستيان ديسابر عن مواجهة منتخب مصر في نهائيات الأمم الافريقية التى تقام خلال الفترة من ٢١ يونيو الجارى وحتى ١٩ يوليو القادم.
ويخوض منتخب الفراعنة الكبار بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى مباريات فى كان ٢٠١٩ ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا على أن يستهل مبارياته فى افتتاح البطولة أمام المنتخب الزيمبابوي يوم ٢١ يونيو الجارى على ملعب استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة العاشرة مساء.
وقال ديسابر: أعرف...
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