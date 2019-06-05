رسميًا.. الحارس الأسطوري بوفون يرحل عن باريس سان جيرمان

كتب أحمد هاني

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميًا رحيل حارسه الإيطالي جيانلويجي بوفون بعد موسم واحد قضاه في نادي العاصمة الفرنسية، قادما من يوفنتوس الإيطالي، في موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

وبعد موسم لم يصل لمستوى التوقعات بالنسبة لجماهير باريس سان جيرمان وإدارته ولا حتى بوفون نفسه، قرر الطرفان النهاية سريعًا حيث كان الفوز بدوري الأبطال هو الهدف الأول للاعب والنادي.

وبذلك سيكون بوفون متاحًا للانضمام إلى أي فريق يريده خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية مجانًا في صفقة انتقال حر، خاصة أن الحارس لم يعلن...