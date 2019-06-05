صحيفة مغربية: الكاف يقرر إعادة مباراة الترجي والوداد بمصر وبدون جمهور

كتب محمد سيد

كشفت صحيفتا "المنتخب المغربية" و"فوت أفريكا" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عبر مصادرها المتواجدة في باريس باجتماع لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن اتخاذ عدة قرارات مفاجأة، وجاءت أبرزها كالتالي:

- الكاف يطلب من الترجي التونسي إعادة الميداليات والكأس بعد القرار الذي ستتخذه حسب مصادر قريبة من الاجتماع بإعادة المباراة، كما ستوقف لجنة الطوارئ الحكم الجامبي بكاري جاساما ومساعده بعد عدم احتسابهما لهدف مشروع من توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد.

- القرار قد تم بحثه وسيعلن خلال ساعات بشكل رسمي ويفيد بإعادة مباراة نهائي...