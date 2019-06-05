تحذير للاعبى الزمالك من كثرة تناول الكحك والبسكوت فى عيد الفطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال، لاعبى الفريق من الكثرة فى تناول الكحك والبسكويت، خلال أجازة عيد الفطر المباراة، حرصًا على عدم زيادة أوزانهم.
وشدد الجهاز الفنى للفارس الأبيض على لاعبيه، بضرورة الحفاظ على أوزانهم وعدم الإفراط فى تناول الكحك والبسكوت، وجميع الأكلات التى قد تؤثر بالسلب على أوزانهم.
وكان خالد جلال قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 10 أيام في فترة توقف الدوري حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.
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