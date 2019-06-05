الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على نجوم الكرة فى احتفال رئيس الجمهورية بالعيد مع أبناء الشهداء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجوم الكرة فى احتفال رئيس الجمهورية بالعيد مع أبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد كبير من نجوم ، فى احتفالية عيد الفطر التى أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء شهداء الجيش والشرطة، بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار مع أبناء الشهداء، كما شاهد الرئيس عرض أكروبات لفريق من الأطفال التابع لوزارة الشباب والرياضة حيث حازت الألعاب التي قام بها الأطفال على إعجاب الحضور.

وشارك فى الإحتفالية من نجوم الرياضة كل من: عصام الحضرى، وأحمد حسن، ومحمد زيدان، وعبد الله السعيد، وأحمد المحمدى، وأحمد حجازى، ومروان محسن، وحسام عاشور، ومحمد هانى، ويوسف أوباما.

وقدم الفنان تامر حسني عددا من الفقرات الغنائية أمام الرئيس السيسي وأبناء الشهداء ومصابي العمليات، وكرم الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عدداً من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة فضلاً عن بعض أصحاب الهمم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نجوم الكرة فى احتفال رئيس الجمهورية بالعيد مع أبناء الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا