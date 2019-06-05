شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجوم الكرة فى احتفال رئيس الجمهورية بالعيد مع أبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد كبير من نجوم الرياضة، فى احتفالية عيد الفطر التى أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء شهداء الجيش والشرطة، بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار مع أبناء الشهداء، كما شاهد الرئيس عرض أكروبات لفريق من الأطفال التابع لوزارة الشباب والرياضة حيث حازت الألعاب الرياضية التي قام بها الأطفال على إعجاب الحضور.

وشارك فى الإحتفالية من نجوم الرياضة كل من: عصام الحضرى، وأحمد حسن، ومحمد زيدان، وعبد الله السعيد، وأحمد المحمدى، وأحمد حجازى، ومروان محسن، وحسام عاشور، ومحمد هانى، ويوسف أوباما.

وقدم الفنان تامر حسني عددا من الفقرات الغنائية أمام الرئيس السيسي وأبناء الشهداء ومصابي العمليات، وكرم الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عدداً من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة فضلاً عن بعض أصحاب الهمم.