شكرا لقرائتكم خبر عن الكورة فى ملعب أسامة نبيه: غرفة الحضرى سر التسيب فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصندوق الأسود وكاتم أسرار الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني، تعرض للعديد من الشائعات وواجه الكثير من الانتقادات إلا أنه فضل العمل عن الكلام، وبعد رحيل كوبر فضل أسامة نبيه الاستمرار فى العمل واتجه لتدريب نادي الكوكب السعودى وحقق معه نتائج جيدة قبل أن يعود لمصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكورة فى ملعب أسامة نبيه: غرفة الحضرى سر التسيب فى المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.