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شكرا لقرائتكم خبر عن أوسة يقضى إجازة عيد الفطر فى الجونة مع أسرته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، على قضاء أجازة عيد الفطر المبارك، مع أفراد أسرته فى الجونة، مستغلاً فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق بعد انتهاء الموسم.
ومن المقرر أن يعود عبد المنصف من الجونة يوم السبت المقبل، لحسم ملف تجديد تعاقده مع الفريق الدجلاوى، خاصة فى ظل المفاوضات المكثفة من قبل الإدارة مع الحارس لتجديد تعاقده، بناءًا على رغبة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى.
محمد عبد المنصف فى الجونة
وكان الجهاز الفنى لدجلة منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوعين، وذلك عقب نهاية الموسم بالنسبة للفريق الدجلاوى وضمان البقاء فى الدورى الممتاز.
وحرص الجهاز الفنى لدجلة على تحديد بعض التدريبات للاعبين، مع برنامج غذائى خاص، من أجل تنفيذه فى المنزل، ليحافظونو على لياقتهم البدنية، وعدم التأثر بفترة الراحة الطويلة.
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