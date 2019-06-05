سوبر كورة.. كوتوكو يفتح المزاد على الصاروخ البوركينابى أمام الأهلى وأورلاندو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادي الأهلى منافسة شرسة لضم مهاجم إفريقي متميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتى يسعى من خلالها لتدعيم صفوف الفريق بحثًا عن اللقب الأفريقي الضائع منذ سنوات.

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