شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يعتمد علي فارس مجاهد في دفاعات سموحة بالموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة، بأداء فارس مجاهد مدافع الفريق ومنتخب الشباب مواليد 2001 ، بعد ظهوره بشكل مميز في أخر 3 مباريات ببطولة الدوري مع الفريق السكندري خاصة أمام الأهلي . وأوضح العميد أن اللاعب ينتظره مستقبل باهر خلال السنوات القادمة ويتوقع ضمه بالمنتخب الأوليمبى خلال المرحلة المقبلة. Advertisements وقرر المدير الفني لسموحة ، الاعتماد علي مجاهد في دفاعات الفريق بالموسم المقبل حيث سيكون أحد الأعمدة الأساسية في الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العميد يعتمد علي فارس مجاهد في دفاعات سموحة بالموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.