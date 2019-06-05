شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يحسم بقاءه أو رحيله عن الاتحاد السكندري بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه سيحسم قراره بالبقاء أو الرحيل عن رئاسة القلعة الخضراء بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وأشار رئيس نادي الاتحاد السكندري، إلى أنه في راحة حالياً و لن يتخذ أي قرارات تخص زعيم الثغر خلال هذه الفترة ، مؤكداً أنه يدرس موقفه من الاستمرار او الرحيل خلال الفترة الحالية ، خاصة بعد الهجوم الشديد من جبهة المعارضة داخل النادي .
وكان عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية قد أعلنوا رفضهم استقالة مصيلحى لاسهاماته فى النادى موخراً.
وقد ضمن الاتحاد السكندري البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز علي سموحة في الجولة الأخيرة عقب تأزم موقف الفريق عقب الخسارة من طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة مما دفع حلمي طولان عن الرحيل من زعيم الثغر والتعاقد مع طلعت يوسف لقيادة الفريق فنياً في مباراة سموحة.
يذكر أن، رئيس الاتحاد السكندري قد قرر خصم ما يعادل قيمته 10 % من قيمة عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم نظراً لسوء الأداء و النتائج غير الجيدة التى شهدها الفريق خلال مباريات الدور الثانى بمسابقة الدورى العام.
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