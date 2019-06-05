شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا الكحك .. نصائح طبية للرياضيين فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من العادات المتعارف عليها لدى الشعب المصرى تناول الكحك والبسكوت وغيره من المخبوزات، فى عيد الفطر المبارك .

ولأن الرياضيين جزء من المجتمع ، فيتناولون من هذه المخبوزات، فى ظل الاحتفال بالعيد، لكن قبل تناول هذه المأكولات، هناك عدة نصائح يوجهها طارق سليمان طبيب منتخب الشباب إلى الرياضيين فى العيد ..

الكعك

نصح طارق سليمان الرياضيين بعدم تناول الكحك أو الغٌريبة ، لما لها من تأثير سئ على صحتهم ، خاصة وأنها تحتوى على كمية كبيرة من الدهون ممثلة فى السمن و الزبد، وهو ما يكون له أثر سلبى على الرياضيين خاصة المرتبط منهم بالمباريات أو المنافسات .

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الغريبة

ويسبب الكحك و الغٌريبة أيضا زيادة للوزن لذلك عليهم عدم تناول أى كمية من هذان الصنفان .



كحك وبسكوت



بيتى فور

وقال سليمان ان هذه المخبوزات عادات لا يمكن البعد عنها ، لذلك حالة الرغبة فى تناول مخبوزات العيد ، فعلى الشخص الرياضى أن يكتفى بالبسكوت والبتى فور فقط ، على أن يتم تناولها بكميات بسيطة فالإعتدال مطلوب، مع الابتعاد عن الكحك و الغٌريبة.