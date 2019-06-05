سوبر كورة.. الأجندة الحمراء بمكتب الخطيب تمنح الأهلى تشكيل بـ3 بطولات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قدم وساق تسير استعدادات مسئولى النادى الأهلى للخروج من الميركاتو الصيفى بأفضل تشكيل لاعبين يدعم صفوف الأحمر خلال الموسم المقبل. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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