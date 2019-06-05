أحمد عادل عبد المنعم يتلقي عروضا للرحيل عن المقاصة والاتحاد السكندرى الأبرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد عادل عبد المنعيم حارس مرمى فريق مصر المقاصة عرضا من أحد أندية الدورى الممتاز أبرزها الاتحاد السكندرى خلال الفترة الحالية للانتقال اليهم بالانتقالات الصيفية القادمة . ويعد أحمد عادل عبد المنعم من أفضل الحراس خلال بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث تمكن من الحفاظ على شباكة نظيفة 11 مباراة خلال 30 مباراة . ويتبقى لحارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم موسم واحد فقط مع الفريق الفيومى بالتعاقد الذى قام بينهم .

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