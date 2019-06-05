صحيفة مغربية: "كاف" يقرر.. إعادة نهائي الترجي والوداد بعد أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ منة عمر:

ذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بصدد الإعلان عن قراره بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

وأكدت الصحيفة أن أحمد أحمد سيعلن عن قراره في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت المغرب)، والذي يفيد بأن لجنة الطوارئ بالكاف قررت إعادة مباراة الوداد والترجي التونسي بملعب محايد وبدون جمهور بعد نهاية كأس إفريقيا للأمم بمصر.

كما تقرر توقيع عقوبات صارمة على حمدي المدب رئيس الترجي التونسي وإيقافه لمدة عامين بعد تهديده لأحمد، إلى جانب إيقاف اللعب على ملعب رادس.

وكان الكاف قد عقد اجتماعًا اليوم الاربعاء لبحث الأزمة بعد اعتراض الوداد المغربي على ما حدث خلال المباراة إلى جانب اعتراضه على قرارت الحكم بكاري جاساما الذي أدار اللقاء.