المصري البورسعيدي لمصراوي: لا مشاكل مع جلال.. ونستعد من أجل الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، استمرار إيهاب جلال في منصبه كمدير فني للفريق الفترة المقبلة.

ونجح إيهاب جلال في قيادة المصري للتواجد في المركز الرابع بترتيب جدول المسابقة برصيد 52 نقطة.

وقال عضو مجلس المصري في تصريحاته لـ"الخليج 365" "مجلس الإدارة سوف يعقد جلسة مع إيهاب جلال يوم الأحد المقبل لرسم ملامح الاستعداد للموسم الجديد".

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وواصل "لا يوجد أي مشاكل تعوق الاستعداد للموسم الجديد، والعلاقة بين المصري وإيهاب جلال جيدة للغاية".

واستمر "الكل داخل المصري يعمل على قلب رجل واحد، نريد التكاتف، خاصة وأن الفريق مقبل على المشاركة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل".

واختتم "نستهدف توفير كل طلبات الجهاز الفني، وهناك عناصر مبشرة داخل فريق الشباب".