صحيفة تكشف.. ما الذي استند عليه الاتحاد المغربي في دفاعه عن الوداد أمام "كاف"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة المنتخب المغربية عما استند عليه الاتحاد المغربي في دفاعه عن حق نادي الوداد بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مباراة إياب نهائي دوري الأبطال التي جمعت بين الترجي والوداد في رادس شهدت أحداث مثيرة أثرت على نتيجة المباراة بعدما رفض الرجوع إلى تقنية الفيديو بعد إلغاء هدف صحيح للفريق المغربي.

لاعبو الوداد رفضوا استكمال المباراة وطالبوا بمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن بكاري جاساما حكم اللقاء إيقاف المباراة لمدة 70 دقيقة ثم اعتبار الوداد منسحبًا من المباراة ليتوج الترجي باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة المنتخب المغربية وفقًا لمصادرها فإن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ارتكز على عدة أمور خلال مرافعته أمام لجنة طوارئ الكاف.

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وقالت "المنتخب": "وخلافا لما اعتقده البعض كون المرافعة ستتركز على عطل الفار، سار لقجع في استحضار بند هام وهو ما تلح عليه الفيفا في مسودة قوانينها المنظمة لكل المباريات الخاصة بكرة القدم و هو مبدأ تكافؤ الفرص الذي غيبه الترجي".

وأضافت: "مبدًا تكافؤ الفرص اغتاله الترجي ليس لعطل الفار بل لعدم توفره على الفار أصلا و لا يعقل أن تلعب الذهاب بالفار و تستفيد منه و لا تلعب به في الإياب لينصفك".

أما العامل الثاني فارتكز على قرارت جاساما الذي ارتكب هفوة قانونية بإيقاف المباراة لأكثر من ساعة وهو مخالف للقانون.

وجاء العامل الثالث بغياب الأمن ودخول قوات خاصة للملعب أرهبت لاعبي الوداد مع اعتداءت جماهير على أشرف داري.

وأخيرًا ارتكز العامل الرابع على إبراز التهديدات التي وجهها حمدي المدب رئيس الترجي لأحمد و طلب شهادة رئيس الكاف الذي تعرض لمساومة إما ينهي المباراة أو يحدث انفجار وشعب في الملعب.