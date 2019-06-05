الاتحاد الإثيوبي يشكو رئيس نهضة بركان بسبب حكم لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قدم الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، شكوى رسمية، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد فوزي لقجع رئيس نادي نهضة بركان المغربي بسبب ما بدر منه تجاه الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما.

وأدار تيسمبا إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بركلات الجزاء الترجيحية، بعد الفوز 1-0 في الوقت الأصلي، وسط اعتراضات من الجانب المغربي على قرارات الحكم.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأثيوبي لكرة القدم، فإن فوزي لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ونائب رئيس "كاف"، قد قام بالاعتداء على الحكم الأثيوبي بعد المباراة.

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وأشار الموقع الرسمي، الى أن لاعبي نهضة بركان بعدما شاهدوا ما قام به فوزي لقجع، قاموا بالاعتداء على الحكم، الذي تم انقاذه بعد ذلك من قبل مسؤولي الأمن بملعب المباراة.

الاتحاد الإثيوبي أشاد بقدرات تيسيما، وأكد أنه يعد من علامات التحكيم وكرة القدم في بلادهم ويتمتع بثقة واحترام الجميع، وأنه حكم دولي يدير مباريات تحت قيادة "كاف" و"فيفا" منذ عام 2009.

وسبق وقام الاتحاد المغربي، بتقديم شكوى رسمية، ضد الحكم الأثيوبي، بسبب قراراته، وتم الإشارة لواقعة عدم إشهاره للبطاقة الصفراء الثانية في وجه محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك أثناء تقدمه في ركلات الجزاء.

وتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، على حساب نهضة بركان بواسطة ركلات الجزاء الترجيحية، حيث خسر الزمالك مباراة الذهاب بهدف نظيف، وحقق الفوز بنفس النتيجة في الإياب لتبتسم له ركلات الجزاء.