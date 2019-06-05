تقارير مغربية: اتجاه لإعادة نهائي دوري الأبطال في مصر.. وإيقافا جاساما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكدت تقارير مغربية أن لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تتجه لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن واقعة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، اليوم الأربعاء.

وبحسب الكواليس التي كشفت عنها صحيفة المنتخب المغربية، فإن لجنة الطوارئ بالكاف، تتجه لطلب من الترجي إعادة الميداليات والكأس، بعد القرار الذي ستتخذه، على أن تعاد المباراة في مصر بدون جمهور.

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وتوج الترجي بدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، بعد انسحاب الوداد، إثر عدم احتساب الحكم الجامبي بكاري جاساما هدفا صحيحا لبطل المغرب بداعي التسلل.

كما أكدت الصحيفة أن اللجنة ستقرر تجميد نشاط رئيس الترجي التونسي حمدي المؤدب لمدة سنتين، وتوقيع عقوبات مالية على الاتحاد التونسي لكرة القدم "الجامعة التونسية".

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائي سيتصدر خلال الساعات القادمة.