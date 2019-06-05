بايرن لم يقدم عرضاً لمانشستر سيتي لضم ساني

أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، كارل هاينز رومنيغه، أن فريقه لم يقدم عرضاً حتى الآن إلى مانشستر سيتي لضم الجناح ليروي ساني، رغم رغبة النادي في التعاقد معه منذ فترة طويلة.

قال رومنيغه: “التقارير بشأن عرض 80 مليون يورو (90.15 مليون دولار) لضم الألماني ساني غير صحيحة”.

وأضاف لمجلة شبورت بيلد: “لم نقدم عرضاً إلى ليروي ساني حتى الآن، نحن بعيدون جداً عن هذه النقطة، في البداية يجب أن يقرر اللاعب إن كان يتخيل نفسه في بايرن، وإذا حدث هذا سنبدأ في مفاوضات خاصة مع مانشستر سيتي”.

وبعد اختياره أفضل لاعب صاعد من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا لموسم 2017-2018، عانى ساني ليشارك بانتظام مع السيتي في الموسم الماضي، في ظل المنافسة مع رحيم سترلينغ، وبرناردو سيلفا، وآخرين.