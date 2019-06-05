قرر ت اللجنة البارالمبية المصرية، تأجيل بطولة كأس مصر للسباحة للاعاقات الحركية للموسم الرياضى ٢٠١٨ - ٢٠١٩. وأرسلت اللجنة خطابا رسميا للأندية المشاركة في البطولة بتأحيل انطلاق البطولة التي كان مقررا لها خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو، إلى أجل غير مسمى بسبب عدم انتظام التدريبات الأندية خلال شهر رمضان والامتحانات.

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