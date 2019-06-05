بتروجت مستاء من اتحاد الكرة ويصعد ازمة هبوطه لـ" الفيفا"

وجه مسئولو نادي بتروجت اتهامات صريحة لإتحاد الكرة ومسئوليته في هبوط الفريق بسبب عدم تنفيذ رغبته بإقامة لقاء المقاولون بعد ان يواجه الأخير الأهلي طبقا للجدول قبل تعديله.

واكد مسئولو النادي البترولي أن اتحاد الكرة واصل عناده واصراره على عدم اقامة الجولة الأخيرة بين الاندية المتصارعة على

الهبوط في توقيت واحد وهو مايخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

كما وجه المسئولون بالنادي اتهامات ايضا بسبب سوء ادارة المسابقة بشكل لايحدث في اى دولة متقدمة سواء في ضغط المباريات او الراحة السلبية التي وصلت الى شهر لبعض

الفرق مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص وزاد الطين بلة غياب مبدأ اللعب النظيف.

واكد مصدر بالنادي أن الجبلاية تجاهلت استغاثتهم رغم الظلم الواقع بدعوى الواجب الوطني والظروف القهرية التي تمر بها البلاد قبل امم افريقيا التي تستضيفها مصر.

واكد المصدر ان النادي سوف يبعث بشكوى للإتحاد الافريقي " كاف" والدولي "فيفا" بهذا الشأن والتأكيد على عدم احقية الفريق البترولي في الهبوط للمظاليم.