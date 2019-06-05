أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية، عن موعد انطلاق بطولة كأس مصر لألعاب القوى للموسم الجاري 2018/2019. الجاري 2018/2019. وأرسلت اللجنة خطابا إلى الأندية المشاركة في البطولة تخطرهم فيه بإقامة البطولة على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من 20 وحتى 22 يونيو الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة البارالمبية تعلن موعد بطولة كأس مصر لألعاب القوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.