منتخب التايكوندو يعسكر في المركز الأولمبي استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى

دخل منتخب مصر الوطني الأول للتايكوندو في معسكر بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى (جراند بري)، التي ستقام في مدينة روما الإيطالية خلال الفترة من ٧ إلى ٩ يونيو الجاري بمشاركة ٢٥٥ لاعباً ولاعبة روما الإيطالية خلال الفترة من ٧ إلى ٩ يونيو الجاري بمشاركة ٢٥٥ لاعباً ولاعبةيمثلون ٥٣ دولة. ويضم منتخب مصر كلا من (سيف عيسى - نور حسين - عبد الرحمن وائل - عبدالله أسامة - رامي عيسى)، تحت قيادة تامر صلاح المدير الفني.

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