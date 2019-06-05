اخبار الرياضه

الوفود المشاركة في بطولتي مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة تصل الإسكندرية 20 يونيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تبدأ الوفود المشاركة في بطولتي مصر الدولية والإفريقية لتنس الطاولة والتي ينظمها نادي المستقبل لرياضات المعاقين برئاسة صبري عبدالرؤوف تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة معتز عاشور والاتحاد الإفريقي برئاسة خالد الصالحي على صالة

النادي الأولمبي خلال الفترة من 23 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل بمشاركة 25 دولة، في الوصول إلى الإسكندرية بداية من يوم 20 يونيو
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الجاري.

وحرصت اللجنة المنظمة على زيارة النادي الأولمبي حيث استقبله النائب طارق السيد رئيس النادي للوقوف على آخر الاستعدادات ومتابعة التجهيزات الخاصة بالكرسي المتحركة للفرق المشاركة.

وأشادت اللجنة بالتعاون الكبير بين جميع الجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية لإنجاح البطولة وحرصوا على تقديم الشكر لجميع المسؤولين بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوفود المشاركة في بطولتي مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة تصل الإسكندرية 20 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا