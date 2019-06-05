الوفود المشاركة في بطولتي مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة تصل الإسكندرية 20 يونيو

تبدأ الوفود المشاركة في بطولتي مصر الدولية والإفريقية لتنس الطاولة والتي ينظمها نادي المستقبل لرياضات المعاقين برئاسة صبري عبدالرؤوف تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة معتز عاشور والاتحاد الإفريقي برئاسة خالد الصالحي على صالةالنادي الأولمبي خلال الفترة من 23 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل بمشاركة 25 دولة، في الوصول إلى الإسكندرية بداية من يوم 20 يونيو
وحرصت اللجنة المنظمة على زيارة النادي الأولمبي حيث استقبله النائب طارق السيد رئيس النادي للوقوف على آخر الاستعدادات ومتابعة التجهيزات الخاصة بالكرسي المتحركة للفرق المشاركة.
وأشادت اللجنة بالتعاون الكبير بين جميع الجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية لإنجاح البطولة وحرصوا على تقديم الشكر لجميع المسؤولين بالمحافظة.
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