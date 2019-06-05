نادي الترسانة ينعي شهداء العريش

نعى نادى الترسانة الرياضى بقيادة طارق سعيد حسانين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واللواء محمد مصطفى المدير التنفيذى و جميع الموظفين و العاملين بالنادى شهداء الوطن والواجب من رجال قواتناالمسلحة الباسلة، الذين افتدوا الوطن بأرواحهم الطاهرة، الذين لقوا حتفهم فجر اليوم، إثر هجوم إرهابى خسيس شمال سيناء.
وقال النادي عبر حسابة الرسمي بموقع
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