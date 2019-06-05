اخبار الرياضه

نادي الترسانة ينعي شهداء العريش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعى نادى الترسانة الرياضى بقيادة طارق سعيد حسانين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واللواء محمد مصطفى المدير التنفيذى و جميع الموظفين و العاملين بالنادى شهداء الوطن والواجب من رجال قواتنا

المسلحة الباسلة، الذين افتدوا الوطن بأرواحهم الطاهرة، الذين لقوا حتفهم فجر اليوم، إثر هجوم إرهابى خسيس شمال سيناء.

وقال النادي عبر حسابة الرسمي بموقع

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
التواصل الاجتماعي "فيسبوك "؛  نعزي أنفسنا ونعزى قيادة مصر وشعبها الأبى وأسر الشهداء الأبرار، سائلين المولى - عز وجل - أن يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين، وأن يلهمنا جميعاً صبر المؤمنين، راجين المولى - عز وجل - أن يعجل بشفاء المصابين.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي الترسانة ينعي شهداء العريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا