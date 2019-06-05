مدرب بتروجت في مأزق ..تعرف على السبب

يحاول محمد عودة المدير الفني لبتروجت الوصول لحل مع مسئولي النادي البترولي لفسخ تعاقده الذى يمتد لنهاية الموسم المقبل. يأتي هذا في ظل وجود أكثر من عرض لتدريب بعض الأندية بالدوري الممتاز خاصة أنه يرى وجود أفضلية كبيرة في تدريب ناد بالممتاز. بعض الأندية بالدوري الممتاز خاصة أنه يرى وجود أفضلية كبيرة في تدريب ناد بالممتاز. كان نادي بتروجت قد تعاقد مع عودة منذ أقل من ثلاثة شهور أملا في إنقاذ مسيرة الفريق والبقاء بالممتاز. يذكر أن بتروجت هبط للقسم الثاني ومعه الداخلية والنجوم بعد أن أنهى المسابقة برصيد 35 نقطة وتعادله في اللقاء الأخير أمام المقاولون بدون أهداف.

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