أكدت تقارير صحفية أن مباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي في اتجاهها إلى الإعادة. وأشارت التقارير إلى أن ٩٠٪؜ من أعضاء المكتب التنفيذي للكاف صوتوا خلال الاجتماع المنعقد بإعادة المباراة. حيث صوت ١٨ عضوا بنعم لإعادة المباراة، بينما صوت عضوان بلا، مما يجعل قرار إعادة المباراة قريبا للغاية.

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كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذي كاف يصوت على إعادة مباراة الترجي والوداد بنهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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