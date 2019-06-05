منتخب مصر للكرة الطائرة يفوز على كينيا ٣/١ ويتأهل لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة إلى دورة الألعاب الافريقية 2019، والتي ستقام في المغرب أغسطس المقبل، بعد الفوز على منتخب كينيا في المباراة النهائية بالتصفيات الإفريقية بنتيجة 3/1.

بهذا الفوزحقق منتخب مصر العلامة الكاملة حيث فاز

على كل من رواندا وأوغندا بنفس النتيجة.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة التي اختارها المدير الفني الجديد للمنتخب، الهولندي جيدو فورمولين كلا من:

أحمد فتحي - أحمد صابر - أحمد

قطب - هشام يسري - محمد عادل - عبدالرحمن سعودي - رشاد شبل - محمد المهدي - أحمد سعيد - مصطفي دبشة - أحمد عبدالعال - عمر نجيب تايسون - أحمد عبدالعال درونكا.

ويرأس بعثة المنتخب أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس.