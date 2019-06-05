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منتخب مصر للكرة الطائرة يفوز على كينيا ٣/١ ويتأهل لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

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تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة إلى دورة الألعاب الافريقية 2019، والتي ستقام في المغرب أغسطس المقبل، بعد الفوز على منتخب كينيا في المباراة النهائية بالتصفيات الإفريقية بنتيجة 3/1.

بهذا الفوزحقق منتخب مصر العلامة الكاملة حيث فاز

على كل من رواندا وأوغندا بنفس النتيجة.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة التي اختارها المدير الفني الجديد للمنتخب، الهولندي جيدو فورمولين كلا من:

أحمد فتحي - أحمد صابر - أحمد

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قطب - هشام يسري - محمد عادل - عبدالرحمن سعودي - رشاد شبل - محمد المهدي - أحمد سعيد - مصطفي دبشة - أحمد عبدالعال - عمر نجيب تايسون - أحمد عبدالعال درونكا.

ويرأس بعثة المنتخب أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس.

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