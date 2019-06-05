منتخب مصر للكرة الطائرة يفوز على كينيا ٣/١ ويتأهل لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة إلى دورة الألعاب الافريقية 2019، والتي ستقام في المغرب أغسطس المقبل، بعد الفوز على منتخب كينيا في المباراة النهائية بالتصفيات الإفريقية بنتيجة 3/1.
بهذا الفوزحقق منتخب مصر العلامة الكاملة حيث فازعلى كل من رواندا وأوغندا بنفس النتيجة.
وتضم قائمة فراعنة الطائرة التي اختارها المدير الفني الجديد للمنتخب، الهولندي جيدو فورمولين كلا من:
أحمد فتحي - أحمد صابر - أحمد
ويرأس بعثة المنتخب أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس.
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