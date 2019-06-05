الجمباز يستعد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بالتشيك

تغادر بعثة منتخب مصر الوطني للجمباز القاهرة بعد غد الخميس إلى جمهورية التشيك، استعدادا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى والمقامة خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو الجاري. الكبرى والمقامة خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو الجاري. وتعد البطولة إحدى المحطات الهامة في حصد النقاط المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تسعى المنتخبات للمشاركة بها لحصد أكبر قدر من النقاط والتقدم في التصنيف العالمي.

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