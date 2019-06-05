رياضة | ميسي يطلق تصريح مثير قبل بطولة كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطلق تصريح مثير قبل بطولة كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين أن التانجو ليس مرشحا للفوز بلقب كوبا أمريكا التي ستنطلق هذا الشهر لكنه سيسعى للتتويج به.

وقال ميسي في مقابلة تلفزيونية :"حاليا نحن لسنا المرشحين للفوز بلقب الكوبا، ولكن سوف نبحث عن هذا اللقب مع المنتخب".

وتابع "نحن لسنا مرشحين للقب الكوبا امريكا مثل أوقات سابقة".

وأضاف "الآن في المنتخب هناك مجموعة جيدة جدا، أناس طيبون للغاية يحبون كرة القدم، ولديهم حماس كبير".

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وواصل "شعرت أن هناك حالة جيدة ومتكاملة في المنتخب، هناك مجموعة لطيفة للغاية تريد حقا فعل الأشياء بشكل جيد".

وأوضح "نحن نمر بنفس الحماس والرغبة كما هو الحال دائما، لكن الواقع هو أن الأرجنتين تمر بعملية تغيير، بالنسبة للغالبية، تعتبر هذه أول مسابقة رسمية لهم، لكن منتخب الارجنتين سوف يبحث عن لقب الكوبا أمريكا".

وأشار "أشعر بتعب نفسي أكثر من البدني، بسبب طريقة خروجنا من الابطال هذا الموسم".

وأتم "نذهب بنفس الحماس ونفس الرغبة كما هو الحال دائما، ولكن الواقع هو أن الفريق الوطني يمر بعملية استبدال ولسنا مرشحين لبطولة الكوبا، هناك العديد من اللاعبين الجدد، الذين لديهم عدد قليل من المباريات في المنتخب الوطني".