رياضة | 3 عوامل ترجح كفة الوداد المغربي وتُعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 عوامل ترجح كفة الوداد المغربي وتُعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "المنتخب المغربية" عن العوامل التى إستند عليها مسؤولي الاتحاد المغربي في دفاعه عن الوداد، أمام اللجنة التنفيذية للكاف بوجود أحمد أحمد رئيس الكاف.

وأشارت الصحيفة المغربية عن ثلاث عوامل ترجح كافة الوداد وتُعيد النهلئي من جديد وهم :"

1- وجود تقتية حكم الفيديو" الڤار" في المباراة الأولي التى أقيمت في المغرب وعدم توافر" الڤار "في مباراة الإياب برادس وهو ما يؤجي لعدم تكافؤ الفرص بين الفريقين مثلما أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي في مرافعته

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2- غياب الأمن ودخول قوات خاصة لأرض الملعب مما ادي لرهبة فريق الوداد مع وجود إعتدائات من قبل جماهير الترجي علي اللاعب أشرف داري لاعب الوداد.

3- إيقاف المباراة من الحكم الجامبي بكاري جاساما لمدة 70 دقيقة وهو ما يمثل هفوة قانونية لأن لا توجد في اللوائح إيقاف مباراة لهذه المدة.

وكان أشار من قبل الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح المصري ل"الخليج 365 الرياضي" أن وفقاً للقوانين الحكم يعطى 3 مرات فرصة للعودة كل مرة بمدة ربع ساعة اذا لم يتم العودة يعتبر الفريق منسحباً.