رياضة | نجم ليفربول يفتح باب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يفتح باب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل مهاجم ليفربول، ديفوك أوريغي، في البقاء مع فريقه، لكنه اعترف اليوم الأربعاء بأن مستقبله في أنفيلد غير واضح الملامح.

سجل أوريغي الهدف الثاني في فوز ليفربول 2-0 على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال السبت الماضي في مدريد، ويستعد حالياً لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020 مع منتخب بلجيكا أمام قازاخستان السبت المقبل، ثم مواجهة إسكتلندا في الأسبوع التالي.

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وقال أوريغي في مؤتمر صحافي: "لا أعرف إن كنت سأبقى في ليفربول أم لا، لكنني أركز حالياً في المباراتين مع بلجيكا، وبعدها سأفكر في مستقبلي واتخذ قراراً".

وأضاف: "لا أريد التحدث كثيراً عن مستقبلي حالياً، لكن ليفربول يعرف قدراتي جيداً، وقدم النادي عرضاً لتمديد العقد مؤخراً، وهذه هي الخطوة الأولى".

ويتبقى عام واحد في عقد أوريغي الحالي، ما يعني إمكانية أن يعرضه النادي للبيع الآن قبل أن يغادر دون مقابل في نهاية الموسم المقبل.