رياضة | بعد صفقة هازارد.. ريال مدريد ينقض على المايسترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صفقة هازارد.. ريال مدريد ينقض على المايسترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، إنه مستعد للرحيل عن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أجل خوض تحديات جديدة مع فريق آخر في الموسم المقبل.

ولعب إريكسن، الذي انضم إلى توتنهام من أياكس أمستردام في أغسطس (آب) 2013، دوراً محورياً في فريق المدرب ماوريتسيو بوكيتينو وصيف بطل أوروبا وصاحب المركز الرابع بالدوري الإنجليزي.

وقال إريكسن (27 عاماً) لصحيفة إكسترا بلادت الدنماركية: "أشعر أنني في مرحلة من مسيرتي أحب فيها تجربة شيء جديد".

وأضاف: "لدي احترام شديد لكل شيء في توتنهام ولن يكون من السلبي الاستمرار لكنني قلت إنني أود خوض تجربة جديدة".

وتابع: "أتمنى حسم الأمور هذا الصيف وهذه هي الخطة، في كرة القدم لا تعرف متى قد تتخذ قراراً مثل هذا وقد يتم في أي وقت".

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ويتبقى عام واحد في عقد إريكسن مع توتنهام وذكرت وسائل اعلام إسبانية إنه قد ينتقل إلى ريال مدريد الساعي لتجديد تشكيلته تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان بعد موسم محبط أنهاه في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال إريكسن: "ريال مدريد خطوة للأمام لكن يتطلب الأمر مكالمة هاتفية من ريال مدريد والتواصل مع توتنهام لطلب ضم كريستيان وهذا لم يحدث على حد علمي حتى الآن".

وأضاف: "الأمر يتوقف على (رئيس توتنهام) دانييل ليفي وناد آخر وإلا سأجلس على الطاولة للتفاوض من أجل عقد جديد".

وتشكل هذه الأنباء ضربة لتوتنهام الذي كان يريد استغلال وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا كنقطة انطلاق في الموسم المقبل.

ولم يبرم النادي أي صفقة منذ انضمام لوكاس مورا في يناير (كانون الثاني) 2018 ويود بوكيتينو الحفاظ على عناصر الخبرة لتحدي منافسين مثل ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الممتاز، وأشار إريكسن إلى أنه سيقرر البقاء في توتنهام إذا لم تضمن الأندية في سوق الانتقالات "خطوة متقدمة" في مسيرته.

وتابع: "إذا لم تكن هناك أي عروض مثيرة للاهتمام لم لا أبقى في توتنهام؟ إذا وقعت على عقد جديد فهذا يعتمد على الظروف".