رياضة | الأمطار تتسبب في تغير مواعيد مباريات رولان جاروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار تتسبب في تغير مواعيد مباريات رولان جاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت سحب ملبدة بالغيوب فوق ملاعب رولان غاروس اليوم الأربعاء، مما أربك المنظمين بسبب تغييرات محتملة في مواعيد مباريات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ومع هطول الأمطار تمت تغطية كل الملاعب بأقمشة حمراء واحتمى المشجعون في المدرجات تحت المظلات.

وكان من المفترض انطلاق مباراة في الدور قبل النهائي في زوجي المختلط في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، وأخرى بين سيمونا هاليب وأماندا أنيسيموفا في دور الثمانية في الساعة 14:00 بملعب فيليب شاترييه بينما تلتقي ماديسون كيز مع آشلي بارتي في الدور قبل النهائي.

ومن المتوقع سقوط الأمطار طيلة فترات اليوم.