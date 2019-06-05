رياضة | مدربون × كان 2019 (16).. البلجيكي "بول بوت" يسعي لكتابة التاريخ مع غينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون × كان 2019 (16).. البلجيكي "بول بوت" يسعي لكتابة التاريخ مع غينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركين في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتي موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ونتناول في الحلقة السادسة عشر من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب البلجيكي "بول بوت" المدير الفني لمنتخب غينيا، والذي يطمح لتحقيق مفاجأة والوصول بالمنتخب الغيني للأدوار النهائية بالبطولة القارية.

- مسيرته الكروية:

بول بوت من مواليد 26 مايو لعام 1956 في مدينة "أنتويرب" البلجيكية ويبلغ عمره 63 عامًا، كان لاعب خط وسط، بدأ مشواره الكروي مع أحد أندية الهواة في بلجيكا ويدعي بيرسخوت إيه سي وذلك عام 1965، وكان عمره وقتها 9 أعوام، واستمر معه قرابة الـ 15 عامًا.

بدأ "بول بوت" مسيرته الاحترافية في كرة القدم عام 1980 ولعب لعدة أندية بلجيكية أبرزها سانت خيلويزي وكيه إس في أودينار، و لكنه كان لاعبًا مغمورًا في بلاده، لم يحقق أي لقب أو بطولة خلال مشواره مع الأندية التي لعب لها، ليبقي اسمه كـ"لاعب" غير معروف للجميع.

- مسيرته التدريبية:

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه "بول بوت" للتدريب عام 1988 وتولي قيادة عدة أندية بلجيكية، بدأها مع فريق Tubantia Borgerhout واستمر معه حتي عام 1994، ثم انتقل لنادي سينت نيكلاس من عام 1994 وحتي 1996، ورحل بعدها لتدريب فريق KFC Tielenواستمر معه حتي 1998، قبل أن ينتقل لتدريب فيربرويديرينج جيل، ومنه لفريق راسينج هاري لبيك.

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في عام 2001 انتقل لتدريب فريق لوكيرين واستمر معه حتي 2003، ثم رحل لقيادة فريق ليرس وقاده في الفترة من 2004 وحتي 2005، بعدها تولي تدريب فريق موسكورن عام 2006.

أشرف بول بوت على تدريب منتخب جامبيا الأول والشباب عام 2007 وتأهل مع فريق الشباب إلى كأس العالم بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، وأنهى المدرب مسيرته مع المنتخب الغامبي عام 2011.

في مارس 2012 تولي القيادة الفنية لمنتخب بوركينا فاسو، وقاده لنهائي بطولة أمم إفريقيا 2013 وخسر أمام نيجيريا 1-0 واكتفي بـ"وصافة" البطولة، كما قاد المنتخب البوركينابي للتأهل للبطولة القارية عام 2015، لكن خرج من دور المجموعات، بعدما تذيل ترتيب مجموعته برصيد نقطة وحيدة.

بعد رحيله عن بوركينا فاسو تولي تدريب منتخب الأردن لمدة عام واحد من 2015و حتي 2016، ثم رحل لقيادة فريق اتحاد العاصمة الجزائري واستمر معه حتي 2017، ثم اختير مدربًا لمنتخب كينيا لكنه لم يستمر معه سوي أشهر قليلة، قبل أن يعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم اختياره لقيادة المنتخب الاول في مارس 2018.

ويعتمد بول بوت على طريقة لعب 3-3-4 وأحيانا 2-4-4 أو 1-3-2-4.

- أرقامه مع غينيا:

قاد بول بوت منتخب غينيا في 5 مباريات في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2019، حقق انتصارين وتعادل في 3 مباريات، وسجل 5 أهداف، واستقبل هدفين، وتصدر ترتيب المجموعة الثامنة بالتصفيات برصيد 12 نقطة، متفوقًا على كوت ديفوار وجمهورية افريقيا الوسطي ورواندا.

ويلعب منتخب غينيا ضمن المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا مع مدغشقر وبورندي ونيجيريا.