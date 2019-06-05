رياضة | الكشف عن موقف الزمالك من التعاقد مع هداف الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف الزمالك من التعاقد مع هداف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقفهم بشأن التعاقد مع أحمد علي لاعب فريق المقاولون العرب وإعادته من جديد إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن كبر سن أحمد علي جعل إدارة الزمالك غير متحمسة لعودته إلى الفريق وبحثهم عن مهاجمين أصغر سنًا لتحقيق مكسب مالي منهم في المستقبل وتسويقهم في الاحتراف خاصة بعد تجربة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق والذي تم التعاقد معه في يناير الماضي من الدوري التركي لكنه لم يقدم المستوى المأمول ويواجه انتقادات بسبب كبر سنه.

وسبق ولعب أحمد علي للزمالك لكنه رحل بعد موسم 2014 الذي شهد التتويج ببطولة الدوري بسبب زحمة المهاجمين وقتها بين صفوف الفريق الأبيض.

ويحتاج الزمالك للتدعيم بشكل قوي في خط الهجوم لتجاوز النقص العددي داخل الفريق في ظل تذبذب مستوى عمر السعيد وخالد بوطيب وحميد أحداد