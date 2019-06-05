شكرا لقرائتكم خبر عن انبي يتقدم بعرض رسمي لضم حارس الأهلي والان مع التفاصيل

تقدم نادي إنبي، بعرض رسمي لضم حارس مرمى النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية. وأكدت مصادر، أن إنبي يسعى لضم عليى لطفي الحارس الثالث لنادي الأهلي، لعدم حصول على فرصة كاملة في النادي في ظل وجود محمد الشناوي وشريف اكرامي. وأكدت مصادر أن الأهلي طلب إنبي بتأجيل عرضهم لحين انتهاء الموسم لاتخاذ القرار المناسب.

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